Así será la venta de entradas para Güemes vs. Mitre en el Madre de Ciudades

El clásico santiagueño por la Primera Nacional ya se palpita. Güemes y Mitre se enfrentarán en el Madre de Ciudades y este domingo comienza la venta de entradas.

Hoy 14:44

El esperado cruce entre Güemes y Mitre, correspondiente a la fecha 7 de la Primera Nacional, empieza a tomar color con la confirmación de la venta de entradas, que se realizará este domingo desde las 9 de la mañana.

El partido se disputará en el Estadio Único Madre de Ciudades, escenario que volverá a albergar uno de los clásicos más convocantes del fútbol santiagueño, con ambas hinchadas presentes.

En cuanto a la organización, los hinchas de Mitre podrán adquirir sus entradas en su estadio, mientras que los simpatizantes de Güemes deberán hacerlo en la boletería ubicada sobre calle Rivadavia.

Respecto a las ubicaciones, se informó que Mitre ocupará la popular sur y platea Este, mientras que Güemes se ubicará en la popular norte y platea oeste, garantizando una distribución clara para ambas parcialidades.

Por último, desde la organización confirmaron que el precio de las entradas será oficializado en las próximas horas, generando expectativa en la previa de un duelo que promete un gran marco en el Madre de Ciudades.