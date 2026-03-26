Día y horario confirmado para el Superclásico entre River y Boca en el Monumental

El Millo y el Xeneize ya tienen todo definido para el duelo de la fecha 15 que promete un marco imponente.

Hoy 15:42

Quedó confirmado el día y horario para uno de los partidos más esperados del fútbol argentino. River Plate recibirá a Boca Juniors el próximo domingo 19 de abril a las 17:00, en el Estadio Monumental.

El encuentro corresponderá a la fecha 15 del torneo y será clave en la definición del campeonato, con ambos equipos seguramente peleando en los puestos de arriba.

El Superclásico volverá a paralizar al país y promete un clima único, con un Monumental colmado y toda la expectativa puesta en un cruce que siempre marca el pulso del fútbol argentino.