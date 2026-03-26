Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 MAR 2026 | 22º
X
Somos Deporte

Día y horario confirmado para el Superclásico entre River y Boca en el Monumental

El Millo y el Xeneize ya tienen todo definido para el duelo de la fecha 15 que promete un marco imponente.

Hoy 15:42
River Boca

Quedó confirmado el día y horario para uno de los partidos más esperados del fútbol argentino. River Plate recibirá a Boca Juniors el próximo domingo 19 de abril a las 17:00, en el Estadio Monumental.

El encuentro corresponderá a la fecha 15 del torneo y será clave en la definición del campeonato, con ambos equipos seguramente peleando en los puestos de arriba.

El Superclásico volverá a paralizar al país y promete un clima único, con un Monumental colmado y toda la expectativa puesta en un cruce que siempre marca el pulso del fútbol argentino.

TEMAS Club Atlético Boca Juniors Club Atlético River Plate Liga Profesional de Fútbol

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Se conocieron nuevos detalles del brutal matricidio que conmociona a Monte Quemado
  2. 2. Tres integrantes de una familia mueren en un violento choque frontal cerca de Icaño
  3. 3. Un colectivo cayó al río con más de 40 pasajeros cuando intentaba abordar un ferry
  4. 4. Se confirmaron tres nuevos casos de Chikungunya en Santiago del Estero
  5. 5. “El Consejo Económico y Social es una herramienta importante para potenciar el desarrollo sostenible y la paz social mediante el diálogo”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT