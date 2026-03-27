Drama en Añatuya: intentó degollar a su pareja y prendió fuego la casa

Un feroz episodio de violencia de género conmocionó a los vecinos de Añatuya este viernes. El agresor, que ya se encuentra tras las rejas, amenazó a la víctima con un cuchillo antes de intentar incendiar la vivienda.

Hoy 23:40

Lo que comenzó como una tarde de viernes habitual en el Barrio Tradición se transformó rápidamente en una escena de terror.

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En horas de la tarde, la tranquilidad del vecindario se rompió por los gritos de auxilio de una mujer de 43 años, quien estuvo a punto de convertirse en una cifra más de la alarmante estadística de femicidios.

Según informaron fuentes policiales, el agresor —un hombre con domicilio en el barrio Manzione— abordó violentamente a su concubina dentro de la propiedad que comparten. En un ataque de furia, el sujeto la tomó por la fuerza y le apoyó un arma blanca en la garganta, bajo la escalofriante promesa de acabar con su vida.

En un descuido de su captor, la víctima logró zafarse y escapar de la vivienda para buscar ayuda. Efectivos del personal de Prevención de la Departamental 13 arribaron al lugar de inmediato, encontrando a la mujer en un estado de shock absoluto.

Mientras los uniformados asistían a la damnificada, la situación tomó un giro aún más peligroso. Columnas de humo negro comenzaron a brotar de una de las ventanas de la casa: el agresor, en un aparente intento de destruir la propiedad o encubrir el ataque, habría iniciado un foco ígneo en el interior.

La rápida intervención policial permitió localizar al sospechoso en las inmediaciones. Tras una breve resistencia, el sujeto fue reducido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.