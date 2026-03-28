El tiempo para este sábado 28 de marzo en Santiago del Estero: emitieron una alerta amarilla por tormentas y se esperan 33° de máxima

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 33° y humedad extrema que alcanzará el 99%. Hay alerta amarilla en varios departamentos por tormentas intensas en las primeras horas del día.

Hoy 01:53

El clima en Santiago del Estero estará marcado este sábado 28 de marzo por condiciones inestables durante la madrugada y altas temperaturas el resto de la jornada, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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De acuerdo al pronóstico oficial, se espera una temperatura mínima de 21° y una máxima de 33°, en un contexto de altas probabilidades de tormentas fuertes durante la madrugada. Sin embargo, las condiciones mejorarían con el correr de las horas, ya que no se prevén lluvias durante el resto del día, con un cielo parcialmente nublado.

En ese marco, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca a los departamentos Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica, donde podrían registrarse precipitaciones intensas en cortos períodos, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Otro de los factores destacados será la elevada humedad, que alcanzaría un 99%, lo que generará una sensación térmica elevada y un ambiente pesado durante gran parte del día.

Para el domingo, en tanto, el pronóstico extendido anticipa un aumento de la temperatura, con una máxima de 35° y una mínima de 24°, sin probabilidades de lluvia y con cielo mayormente nublado durante toda la jornada.