Paranormal: ¿Por qué algunas personas sienten presencias?

En el ámbito paranormal, se ha documentado que un 30% de la población mundial ha experimentado la sensación de presencias inexplicables. Este fenómeno ha sido objeto de estudio durante décadas, generando un amplio interés en la comunidad científica y esotérica.

Hoy 02:58

El fenómeno paranormal ha fascinado a la humanidad durante siglos, y la capacidad de algunas personas para sentir presencias es uno de los aspectos más enigmáticos. A lo largo de la historia, desde la antigüedad hasta la actualidad, diversas culturas han documentado experiencias de contacto con entidades que no son visibles a simple vista.

Estudios realizados por organizaciones como la American Psychological Association han intentado desmenuzar este fenómeno. A menudo, se sugiere que la habilidad de sentir presencias puede estar relacionada con la percepción extrasensorial, un término que abarca diversas experiencias que van más allá de los sentidos convencionales.

Una teoría popular entre los investigadores sugiere que las emociones juegan un papel crucial en la percepción de estas presencias. Las personas que han pasado por experiencias traumáticas o situaciones de alto estrés son más propensas a reportar estas sensaciones, lo que indica una posible conexión entre el estado emocional y la percepción paranormal.

Por otro lado, la neurociencia también ofrece explicaciones sobre este fenómeno. Investigaciones han demostrado que ciertas áreas del cerebro responden a estímulos que pueden interpretarse como presencias, especialmente en momentos de soledad o desamparo. Esto sugiere que el cerebro humano puede crear sensaciones de compañía cuando se siente aislado.

En la década de 1970, el psiquiatra Dr. Karlis Osis realizó experimentos con médiums y personas sensibles a lo paranormal. Sus hallazgos indican que hay patrones específicos en la forma en que estos individuos reportan sus experiencias, lo que podría señalar que existe una predisposición psicológica para sentir estas presencias.

Finalmente, es importante considerar la influencia de la cultura y las creencias en la percepción de lo paranormal. En muchas sociedades, las leyendas y relatos sobre fantasmas y espíritus han moldeado la manera en que las personas interpretan sus experiencias, lo que sugiere que la educación y el contexto social son factores determinantes en la forma en que se sienten estas presencias.