Belgrano busca avanzar ante Atlético Rafaela en la Copa Argentina

Se miden desde las 22:15 en el marco de los 32avos de final en el Estadio Único La Pedrera.

Hoy 00:11

Belgrano enfrentará a Atlético Rafaela este viernes desde las 22:15 en el Estadio Único La Pedrera por los 32avos de final de la Copa Argentina. El equipo cordobés quiere recuperar confianza y hacer pesar su jerarquía para avanzar de ronda.

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El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski atraviesa un momento de dudas en el rendimiento, reflejado también en los resultados recientes. La derrota frente a Racing Club en Alberdi significó un golpe importante para un equipo que venía en crecimiento, pero que no logró sostener esa evolución tras el empate en el clásico ante Talleres de Córdoba.

Si bien Belgrano mostró pasajes interesantes de juego, los errores defensivos terminaron siendo determinantes y le impidieron sumar. En ese contexto, y con una agenda cargada de partidos, no se descartan rotaciones para este compromiso copero, donde la diferencia de categoría aparece como un factor a favor del equipo cordobés.

Por su parte, Atlético Rafaela llega con argumentos para ilusionarse. Luego de conseguir el ascenso desde el Torneo Federal A a la Primera Nacional, el conjunto dirigido por Iván Juárez atraviesa un inicio de temporada muy positivo. Acumula tres victorias consecutivas, un empate y apenas una derrota en sus primeros cinco partidos, incluyendo un valioso triunfo ante Chacarita Juniors como visitante.

El encuentro promete ser parejo y atractivo, con un Belgrano que intentará imponer su jerarquía y un Rafaela que buscará aprovechar su buen momento para dar la sorpresa. En juego estará el pase a los 16avos de final, en un torneo que históricamente se caracteriza por sus batacazos.