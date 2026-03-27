Clima en La Banda: lluvias y temperaturas cálidas para este viernes 27 de marzo de 2026

Los bandeños enfrentarán un viernes con ligeras lluvias y un fin de semana marcado por la inestabilidad climática. Se esperan temperaturas que oscilarán entre los 20 y 35 grados.

Hoy 08:17

En la ciudad de La Banda, Santiago del Estero, los bandeños comienzan el día con ligeras lluvias que han dejado la temperatura actual en 20.1 °C. La humedad es del 100%, lo que genera una sensación térmica similar a la temperatura real, mientras que el viento sopla a 5.4 km/h desde el sur-sureste. Este clima inestable acompaña a los bandeños desde la mañana, anunciando un día con cambios.

Para hoy, se pronostica que las lluvias serán moderadas a intervalos, lo que podría generar acumulaciones de agua en algunas zonas. La temperatura mínima se mantendrá en 20.1 °C, mientras que la máxima alcanzará los 28.5 °C, lo que indica un leve aumento en la temperatura a medida que avanza el día. Los bandeños deberán estar preparados para alternar entre momentos de lluvia y algunos ratos de sol.

El sábado 28, el pronóstico indica que continuará la lluvia moderada a intervalos con una mínima de 21.8 °C y una máxima que podría llegar hasta los 34.9 °C. A pesar de la lluvia, el calor se hará sentir, lo que puede generar un ambiente un tanto bochornoso para los habitantes de la ciudad. El clima parece dar un respiro con la llegada del domingo.

El domingo 29, se espera un cambio radical en el clima, ya que el sol hará su aparición. El pronóstico indica que será un día soleado con mínimas de 24.7 °C y máximas que podrían alcanzar los 35.8 °C. Este cambio permitirá a los bandeños disfrutar de un día más ameno, ideal para actividades al aire libre.

En resumen, La Banda se enfrenta a un inicio de fin de semana lluvioso y cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 20.1 °C y 34.9 °C en los próximos días. La humedad será un factor constante, y los bandeños deberán estar atentos a las condiciones climáticas que continuarán fluctuando.