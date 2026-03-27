Malestar en Mitre por el precio de las entradas para el clásico ante Güemes en el "Madre de Ciudades"

La previa del clásico santiagueño entre Mitre y Güemes, que se jugará el domingo desde las 17 en el Estadio Único Madre de Ciudades, sumó un nuevo capítulo luego de que desde el club aurinegro manifestaran su malestar por el precio de las entradas.

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La dirigencia del Gaucho informó este jueves por la noche que los valores serán de $25.000 la popular y $30.000 la platea, cifras que generaron descontento tanto en los dirigentes como en los hinchas del conjunto de Roca y Tres de Febrero.

Según expresaron desde la institución aurinegra a Somos Deporte, no se tuvo en cuenta la situación económica actual ni el momento del mes en el que se disputará el encuentro.

“Es imposible que un grupo familiar pueda ir a la cancha con esos precios. No se diferenciaron valores para damas y jubilados, como tampoco se tuvo en cuenta la distancia entre la popular y la platea. Lamentablemente son factores que pueden atentar contra el espectáculo”, expresó una alta fuente dirigencial.

Desde Mitre también remarcaron que colaboraron para que el partido pueda disputarse en un estadio con ambas parcialidades. “Queremos destacar que desde la dirigencia de Mitre cumplimos en ayudar a conseguir un estadio para que puedan ir todos los hinchas. Lamentablemente el club local fijó las entradas a su antojo, basándose en una reglamentación que podríamos haber acordado de otra manera con el público visitante”, agregaron.

Por último, desde el Aurinegro señalaron que esperaban otros valores teniendo en cuenta el contexto social y económico, y temen que esta situación pueda afectar la concurrencia.

El clásico entre Mitre y Güemes, correspondiente a la fecha 7 de la Primera Nacional, se jugará con ambas hinchadas y genera gran expectativa en el fútbol santiagueño, aunque la polémica por el precio de las entradas ya empezó a jugar su propio partido en la previa.