Turismo: Bravo disparó contra Scioli y expuso el malestar de las provincias

El subsecretario de Turismo Nelson Bravo lanzó duras críticas al Consejo Federal de Turismo y al rol de Daniel Scioli, en un contexto de recortes y caída del gasto turístico.

Hoy 10:53

El Consejo Federal de Turismo (CFT) atraviesa un momento de tensión interna marcado por cuestionamientos desde las provincias. En este escenario, el subsecretario de Turismo de Santiago del Estero, Nelson Bravo, expresó un fuerte malestar con el funcionamiento del organismo y apuntó directamente contra la conducción nacional encabezada por Daniel Scioli.

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Aunque no participó del último encuentro, Bravo dejó clara su postura al advertir que el CFT “perdió el sentido para el que fue creado” y hoy funciona sin capacidad real de incidencia en las políticas del sector.

El funcionario sostuvo que el Consejo dejó de ser un ámbito de discusión estratégica para convertirse en un espacio sin debate profundo. Según planteó, ya no se abordan temas centrales como financiamiento, obras o planificación, lo que debilita el rol del organismo.

En esa línea, remarcó que el CFT atraviesa una etapa donde predomina lo formal por sobre lo político, sin definiciones concretas que impacten en las economías regionales.

Duro cuestionamiento a Scioli

Bravo también fue crítico con el discurso oficial sobre la situación del turismo. Consideró que existe una mirada desconectada de la realidad y cuestionó las afirmaciones sobre una supuesta recuperación del sector.

Para el funcionario, el sostenimiento de la actividad no responde a una política nacional, sino al esfuerzo de provincias y municipios, que continúan invirtiendo pese al contexto adverso.

“Hoy el peso del turismo está en los territorios. No hay un acompañamiento claro desde Nación”, deslizó.

Sin recursos ni planificación

Uno de los ejes del reclamo pasa por la falta de herramientas. Desde distintos sectores coinciden en que el CFT carece de presupuesto, programas y una hoja de ruta definida, lo que limita su capacidad de acción.

En ese marco, Bravo fue tajante: participar de estos encuentros, sin resultados concretos, pierde sentido para las provincias.

El malestar también se apoya en números. Desde Buenos Aires, la subsecretaria Soledad Martínez advirtió que el gasto turístico cayó cerca de un 30%, reflejando un escenario complejo para el sector.

Además, señaló cambios en el comportamiento del turismo interno, con viajes más cortos y menor consumo, lo que impacta directamente en las economías locales.

A esto se suman gestos políticos que reflejan el clima interno. Durante el último encuentro, la funcionaria bonaerense decidió no adherir a la logística habitual del CFT, en una señal interpretada como distanciamiento.