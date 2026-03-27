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SANTIAGO DEL ESTERO | 27 MAR 2026 | 27º
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La santiagueña Miriam Toloza logró el récord nacional de heptatlón en Chile

La atleta de Santiago del Estero se destacó en el Campeonato Nacional Chileno de Pruebas Combinadas y estableció una nueva marca en la categoría 65/69 con 2.760 puntos.

Hoy 08:14
Miriam Toloza

La atleta santiagueña Miriam Toloza consiguió un destacado logro al establecer un nuevo récord nacional de heptatlón en la categoría 65 a 69 años, durante su participación en el Campeonato Nacional Chileno de Pruebas Combinadas, disputado el pasado 14 de marzo en Santiago de Chile.

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La representante de la A.C.A.M.S.E. (Asociación Civil de Atletas Máster de Santiago del Estero) alcanzó un total de 2.760 puntos, convirtiéndose en la nueva dueña de la marca nacional en esta categoría.

Una marca histórica en una categoría que estaba vacante

Cabe destacar que el récord nacional de heptatlón en la categoría 65 había quedado vacante desde el 1 de enero de 2023, tras la modificación del sistema de puntuación en pruebas combinadas implementado por la World Masters Athletics (WMA).

Con este registro, Toloza se convierte en la primera atleta en establecer oficialmente la nueva marca bajo el actual reglamento.

El detalle de las marcas de Miriam Toloza

La santiagueña logró su puntaje total tras completar las siete disciplinas con los siguientes registros:

  • 80 metros con vallas: 22.64
  • Lanzamiento de bala: 6.35 metros
  • Salto en alto: 1.17 metros
  • 200 metros llanos: 42.37
  • Salto en largo: 2.60 metros
  • Lanzamiento de jabalina: 14.02 metros
  • 800 metros: 3m45s52

Orgullo para el atletismo santiagueño

Este logro posiciona a Miriam Toloza como una de las referentes del atletismo máster santiagueño, ratificando el crecimiento de los deportistas locales en competencias internacionales y dejando en alto el nombre de Santiago del Estero.

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