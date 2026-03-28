Clima en La Banda: así estará el tiempo este sábado 28 de marzo en la Cuna de Poetas y Cantores

Los bandeños enfrentarán un día marcado por la niebla y la llegada de lluvias moderadas. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 34 grados durante el fin de semana.

Hoy 08:28

La Banda, Santiago del Estero, se despierta hoy bajo una intensa niebla moderada que ha cubierto la ciudad. Actualmente, la temperatura se encuentra en 23.4 °C con una sensación térmica de 25.7 °C, lo que indica un inicio de jornada fresco pero con potencial para un aumento significativo en el calor durante el día.

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Se prevé que durante el transcurso de la jornada, los bandeños experimenten lluvias moderadas a intervalos, lo que podría generar un ambiente húmedo y algo incómodo. Con una humedad relativa del 100% y vientos que soplan a 7.6 km/h desde el noreste, las condiciones climáticas serán cambiantes a medida que se desarrollen las precipitaciones.

Para el domingo, el clima dará un giro notable, con un pronóstico soleado y temperaturas que oscilarán entre los 24.1 °C como mínima y 36.2 °C como máxima. Este cambio traerá un respiro para los bandeños, quienes podrán disfrutar de un día de sol y calor.

El lunes, la tendencia se mantendrá con otro día soleado, donde se espera que las temperaturas continúen en ascenso, alcanzando una máxima de 37.4 °C y una mínima de 25.3 °C. Los bandeños deben prepararse para un inicio de semana caluroso.

En resumen, hoy los bandeños enfrentarán un día con lluvias moderadas y temperaturas que irán desde los 22.2 °C hasta los 34.9 °C. Es recomendable que se mantengan informados sobre el clima y tomen precauciones ante las inclemencias del tiempo.