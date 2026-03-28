El jueves 2 de abril comienza el Sexto Encuentro Nacional de Artesanos

La Municipalidad de la Capital invitó a los santiagueños y turistas ser parte de la propuesta.

Hoy 10:02

La Municipalidad de la Capital a través de la Subsecretaría de Cultura y Turismo, junto con la Asociación de Artesanos "Ciudad de Santiago", llevarán a cabo el 6° Encuentro Nacional de Artesanos desde el 2 hasta el 5 de abril en el Parque Oeste.

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Con entrada libre y gratuita, el evento se desarrollará de 17 a 23 horas y contará con la participación de artesanos y artesanas de Santiago del Estero y de diversas provincias del país, con el objetivo difundir y promover el trabajo artesanal como parte del patrimonio cultural.

De esta manera, los vecinos y turistas podrán disfrutar de una amplia variedad de expresiones artesanales, además de participar en talleres de técnicas artesanales, charlas temáticas y espectáculos de música en vivo.