La intendente Fuentes entregó un reconocimiento a la Fundación Mujer por sus 15 años de trabajo comunitario

La jefa comunal de la Capital participó de la ceremonia de celebración por los 15 años de la Fundación Mujer, que se realizó en las instalaciones del Centro Cultural del Bicentenario.

Hoy 10:09

Allí, junto a los secretarios de Gobierno, Walter Medina Salomón, y de Economía, Anabel Arce, hizo entrega a la entidad en la persona de su presidente Delia Raab, de una plaqueta en nombre de los vecinos de la ciudad por la noble tarea que desempeña en favor de la salud de la comunidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La jefa comunal también presenció la entrega de reconocimientos a destacados profesionales de la salud integral de la mujer de la provincia. La ceremonia finalizó con una presentación artística.