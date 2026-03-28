Importante convenio para prevenir la violencia de género a través del deporte en Santiago del Estero

Organismos provinciales y entidades del fútbol firmaron un acuerdo para impulsar acciones de prevención de la violencia de género y promover espacios deportivos seguros en toda la provincia.

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Este viernes por la mañana se firmó un importante convenio en la Secretaría de Deportes de Santiago del Estero entre la Casa de la Mujer, la Federación Provincial de Fútbol, la Defensoría Adjunta de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y el organismo deportivo provincial, con el objetivo de impulsar políticas de prevención de la violencia de género y promoción de derechos a través del deporte.

El acuerdo apunta a generar acciones conjuntas que permitan fortalecer los clubes y entidades deportivas como espacios seguros, además de fomentar la inclusión y la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes en toda la provincia.

Amplia participación de dirigentes y referentes

De la firma participaron el secretario de Deportes, Carlos Dapello, el vicepresidente de la Federación Provincial de Fútbol, Francisco Pece, la representante de la Casa de la Mujer, Myrian Torres, el director de la Juventud, César González, y la licenciada Gabriela Pece por la Defensoría Adjunta.

También estuvieron presentes representantes de las ligas del interior como Loreto, Pellegrini, Noroeste, Frías, Santiagueña, Termas de Río Hondo, Quimilí, Añatuya, Copo y Sudeste, además de integrantes del fútbol femenino y dirigentes de clubes afiliados al Consejo Federal de AFA.

El deporte como herramienta de prevención

Uno de los ejes centrales del acuerdo es utilizar el deporte como herramienta social para prevenir la violencia de género y promover valores de respeto e igualdad, con un fuerte trabajo territorial en clubes e instituciones del interior provincial.

En ese sentido, Carlos Dapello destacó la importancia del rol de la mujer en el deporte y remarcó el apoyo del Gobierno provincial a los distintos proyectos deportivos.

Por su parte, Francisco Pece valoró el trabajo social que viene realizando la Casa de la Mujer y subrayó el cambio cultural que atraviesa el deporte santiagueño: “Es una lucha de todos por igual”, afirmó.

Capacitaciones y campañas de concientización

El convenio también contempla la realización de jornadas de sensibilización y capacitación destinadas a dirigentes, entrenadores, árbitros y deportistas, además de campañas de concientización durante eventos deportivos.

Estas acciones buscarán promover la integración, la participación y el acceso al deporte para mujeres y niños, consolidando el rol social de las instituciones deportivas en Santiago del Estero.