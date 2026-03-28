Gendarmería allanó la delegación local de la Policía Federal

La fuerza nacional realizó allanamientos en esta Capital, La Banda y Termas de Río Hondo. También estarían bajo escrutinio viviendas particulares de integrantes de la Policía Federal.

Hoy 10:23

Bajo la orden del Juez Federal de Turno de Santiago del Estero, Gendarmería Nacional realizó una serie de allanamientos simultáneos que apuntan directamente contra integrantes de la delegación local de la Policía Federal Argentina.

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La fuerza de seguridad nacional montó un importante operativo, desplegando personal y vehículos frente a la sede de la institución ubicado en calle Absalón Rojas, entre Jujuy y Rivadavia de esta Capital.

Allí se encontraba el secretario de la Justicia Federal.

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Según las primeras informaciones, el operativo no solo incluye el registro de la sede de la delegación de la PFA en la ciudad Capital, sino también una serie de irrupciones en los domicilios particulares de varios efectivos de dicha fuerza.

También la sede de Termas de Río Hondo se encuentra con custodia de Gendarmería Argentina, mientras se desarrolla el operativo.





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