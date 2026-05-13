Tras pasar por Santiago del Estero, interceptan en Ceres micro con 67 kilos de cocaína y pasta base

El procedimiento fue realizado por Gendarmería Nacional sobre la ruta nacional 34. También se detectó la presencia de tres ciudadanos chinos sin documentación.

Hoy 06:42

Un operativo de Gendarmería Nacional permitió el secuestro de 67 kilos de estupefacientes que eran transportados en un ómnibus de larga distancia que había atravesado Santiago del Estero y tenía como destino la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El procedimiento se realizó en la localidad santafesina de Ceres.

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El control fue llevado a cabo por la Sección Seguridad Vial Ceres, dependiente del Escuadrón Seguridad Vial Rafaela, en el marco de inspecciones de rutina sobre la ruta nacional 34. El colectivo provenía de San Ramón de la Nueva Orán (Salta).

Durante la inspección, los efectivos detectaron irregularidades en el equipaje de una pasajera de nacionalidad boliviana. Ante las sospechas, se procedió a la apertura de los bultos en presencia de testigos.

En el interior se hallaron elementos de cocina que ocultaban la sustancia. Las pruebas de campo confirmaron la presencia de 20 kilos de pasta base y 47 kilos de cocaína. La totalidad de la droga fue secuestrada y la mujer quedó detenida, a disposición de la Justicia Federal.

Fuentes oficiales indicaron que el procedimiento se concretó en una zona estratégica para el tráfico de drogas, debido a la cercanía de Ceres con el límite de Santiago del Estero, lo que refuerza la hipótesis de traslado por la ruta 34 hacia centros urbanos de mayor demanda.

En el mismo operativo, se constató que tres ciudadanos chinos viajaban en el micro sin documentación legal de ingreso al país, situación que quedó bajo análisis de las autoridades competentes.