Un camión vuelca en Baton Rouge y desata una invasión de cangrejos

Un camión volcó en la Interestatal 10, cerca de Baton Rouge, generando un inusual derrame de cangrejos de río que paralizó el tráfico de manera sorprendente.

Hoy 05:15

Una escena extraordinaria tuvo lugar en la Interestatal 10, cerca de Baton Rouge, Louisiana, cuando un camión de plataforma que transportaba cangrejos de río vivos volcó en la carretera.

El accidente provocó que miles de crustáceos quedaran esparcidos sobre el asfalto, sorprendiendo a los conductores y ocasionando un caos inmediato en el tránsito.

La circulación se vio completamente paralizada, con filas de vehículos extendiéndose por varios kilómetros mientras las autoridades se esforzaban por controlar la situación.

Algunos conductores, atónitos por el suceso, intentaron recoger los cangrejos que se movían sobre la carretera, lo que muchos calificaron como una escena cinematográfica.

Equipos de emergencia y la policía llegaron al lugar para gestionar el tráfico y proceder con la limpieza de la vía, afectada por uno de los derrames más inusuales registrados en tiempos recientes.

Este incidente rápidamente se volvió viral en las redes sociales, convirtiéndose en una de las imágenes más curiosas del día, atrayendo la atención de numerosos internautas.