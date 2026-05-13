Gendarmería se enfrenta a narcos en Villa Eloísa tras aterrizaje de avión

Un violento tiroteo en Villa Eloísa involucra a Gendarmería y narcotraficantes, tras un aterrizaje de un avión con cocaína.

Hoy 04:46

Un avión narco aterrizó este martes en la zona rural de Villa Eloísa, provocando un violento operativo de la Gendarmería Nacional que resultó en disparos, persecuciones y un suboficial herido. Los narcotraficantes lograron escapar en medio del caos, dejando detrás un rastro de balas y vehículos incendiados.

La localidad de Villa Eloísa, tradicionalmente tranquila en el sur de Santa Fe, fue escenario de un operativo antinarcóticos que reveló una nueva ruta de tráfico aéreo de cocaína. Se sospecha que en el interior de la aeronave secuestrada hay una cantidad significativa de cocaína.

Los oficiales de la Gendarmería Nacional realizaban tareas de vigilancia en caminos rurales cuando detectaron movimientos inusuales. Una aeronave, cuyo origen e itinerario aún se investigan, había aterrizado en la zona y varios vehículos estaban listos para descargar la mercancía.

El patrón de operación era claro: la coreografía del tráfico aéreo de narcóticos, ejecutada en la llanura pampeana. Al detectar la presencia de las fuerzas federales, los ocupantes de los vehículos aceleraron y se dispersaron por los caminos cercanos a la ruta nacional 178.

La intensa persecución que siguió estuvo marcada por un intercambio de disparos y un nivel de violencia inusual, según los investigadores. Durante la huida, uno de los vehículos embistió a un gendarme, quien fue trasladado de urgencia al hospital de Cañada de Gómez, aunque su vida no corre peligro.

Para ocultar pruebas, los narcotraficantes incendiaron dos camionetas Fiat Strada, que fueron encontradas consumidas por las llamas. El fuego, visible desde varios puntos, evidenció la magnitud del operativo. Además, un Volkswagen Gol Trend logró escapar con impactos de bala en su lateral, lo que sugiere que sus ocupantes podrían haber resultado heridos durante el tiroteo.

Las autoridades activaron una alerta preventiva en hospitales de la región para reportar cualquier ingreso con heridas de arma de fuego. La búsqueda por parte de la Gendarmería continuó al amanecer, extendiéndose a localidades cercanas como Armstrong, Tortugas, Bustinza y Cruz Alta, en un intento de mapear la operación delictiva.