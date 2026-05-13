Abel Pintos y Julián Álvarez comparten un emotivo encuentro en Madrid

Abel Pintos recibió al futbolista Julián Álvarez en su camarín antes de un concierto en Madrid, donde intercambiaron regalos y compartieron anécdotas sobre sus trayectorias.

Hoy 06:24

Abel Pintos, reconocido cantante argentino, recibió en su camarín a Julián Álvarez, destacado jugador de la Selección argentina, antes de su esperado concierto en Madrid. Durante este encuentro, ambos protagonizaron un significativo intercambio de regalos, donde Álvarez obsequió una camiseta del Atlético de Madrid, club en el que actualmente brilla, con el nombre del artista, quien a su vez le entregó su disco de canciones patrias y el libro Abel 30 Años, dedicado y firmado.

El futbolista asistió a la reunión acompañado de su novia y amigos, y la presencia de Marcelo González, socio y productor de Pintos, sumó un testigo más a este emotivo encuentro. En los minutos que compartieron, los dos artistas conversaron sobre los preparativos para el Mundial 2026, así como sobre temas más personales como familia, trabajo y el futuro.

Asimismo, abordaron el significado de representar a Argentina en el extranjero, reflexionando sobre el impacto de la música y el deporte en la identidad nacional. Este diálogo incluyó la importancia de mantenerse fieles a los valores que los han llevado a la cima de sus respectivas carreras.

Las charlas fueron acompañadas de bromas, anécdotas y confidencias sobre lo que implica vivir lejos de su país, el peso de las expectativas y el desafío de reinventarse en cada nuevo proyecto. Este amistoso encuentro no es el primero entre el futbolista y el cantante.

En ocasiones anteriores, Álvarez ya había mostrado su admiración hacia Pintos, destacando su música como fuente de inspiración. En un mensaje especial para el 30 aniversario de Abel, el futbolista expresó: 'Gracias por tu música, por todo lo que nos das'.

El concierto en Madrid marcó el cierre de una exitosa gira por España, donde las localidades se agotaron en cada una de las cuatro fechas que el cantante tuvo en ciudades como Málaga, Barcelona y Valencia, consolidando su éxito en el ámbito musical.