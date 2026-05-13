La fascinante trayectoria de Beatriz Dávila, la mujer más rica de Colombia

Beatriz Dávila, viuda de Julio Mario Santo Domingo, es la mujer más rica de Colombia con una fortuna de 3.600 millones de dólares, destacándose en negocios y filantropía.

Hoy 07:01

Beatriz Dávila, viuda del reconocido empresario Julio Mario Santo Domingo, ha forjado una impresionante carrera en el ámbito de los negocios y la filantropía. En el listado de Forbes, ella es la única mujer millonaria de Colombia, con una fortuna estimada en 3.600 millones de dólares al cierre de 2023.

Con esta considerable riqueza, Beatriz se posiciona como la tercera persona más rica del país. A sus 84 años, dirige un tercio del holding Santo Domingo y posee acciones significativas en el importante grupo Anheuser-Busch InBev.

Beatriz Dávila ha sido reconocida no solo como una magnate, sino también como un ejemplo de filantropía. Su vida está marcada por un compromiso con causas sociales que han beneficiado a muchas comunidades en Colombia.

Desde su unión con Julio Mario Santo Domingo en 1978, Beatriz ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de diversas iniciativas filantrópicas. Juntos fundaron la Fundación Santo Domingo, que se centra en la educación, la salud y el patrimonio cultural.

La fundación ha llevado a cabo numerosos programas de extensión comunitaria, buscando mejorar la calidad de vida de las comunidades menos favorecidas, un objetivo que Beatriz ha defendido con pasión y dedicación.

Beatriz Dávila también es una figura prominente en la alta sociedad, habiendo sido reconocida en varias ocasiones en la prestigiosa Lista Internacional de las Mejor Vestidas. Utiliza su estatus para dar visibilidad a problemas sociales que requieren atención.

Además de su participación en el ámbito social, Beatriz es conocida por su aprecio por las artes. Junto a su esposo, han cultivado una vasta colección de arte que incluye obras de renombrados artistas, consolidándose como mecenas en el mundo del arte.