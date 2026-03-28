Allanamientos a la Policía Federal: drogas, asociación ilícita y abuso de autoridad derivaron en el operativo de Gendarmería

Fuentes oficiales indicaron a Diario Panorama que los procedimiento se concretaron en base a una causa por abuso de autoridad, asociación ilícita, e infracción a la ley de droga.

Hoy 13:41

Un importante despliegue de Gendarmería Nacional Argentina se desarrolló en barrios de Capital, La Banda y Termas de Río Hondo, que tuvo como objetivos no solo las sedes de la Policía Federal Argentina, sino que a efectivos de esa fuerza y sus viviendas particulares.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según lo manifestado por una fuente oficial a Diario Panorama, la causa a cargo del Juez Federal Guillermo Molinari, es por abuso de autoridad, asociación ilícita, e infracción a la ley de droga, lo que derivó en los procedimientos que se llevaron a cabo por un espacio de al menos cinco horas, los que comenzaron a las siete de la mañana de este sábado.

Te recomendamos: Gendarmería allanó la delegación local de la Policía Federal

La orden del juez contemplaría el secuestro de elementos relacionados a la causa y la detención de efectivos, algunos de los cuales no fueron encontrados en sus domicilios.

En un barrio de la zona noroeste de la Capital, se allanó una vivienda donde se buscaba a un integrante de esa fuerza de seguridad, quien no se encontraba en el lugar.

Uno de los efectivos investigados es oriundo de Termas de Río Hondo, actualmente residiendo en esta Capital, integrante de la División Unidad Operativa Federal Santiago del Estero.

Al parecer en este domicilio se encontraron vehículos con irregularidades en su identificación.

La investigación sigue su curso y no se descartan detenciones, como así tampoco nuevos allanamientos.