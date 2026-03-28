Las sorprendentes repercusiones en Mauritania tras el partido ante Argentina: “Humillan a los campeones del mundo"

El amistoso que la Selección Argentina ganó 2 a 1 ante Mauritania en La Bombonera no solo dejó autocrítica del lado albiceleste, sino también una fuerte repercusión en el país africano, donde los medios destacaron el rendimiento de su seleccionado y lo calificaron como una actuación histórica.

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Más allá de la derrota, la prensa mauritana resaltó la actitud del equipo dirigido por el español Aritz López Garai, que logró competir de igual a igual durante varios pasajes del encuentro frente al campeón del mundo.

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“Humillaron a los campeones del mundo”

Uno de los medios que más repercusión le dio al partido fue Alkhbar, que definió el desempeño del equipo como una “actuación heroica”.

“El partido fue testigo de una gran competitividad por parte de la selección nacional, que logró humillar al campeón del mundo con su destacada actuación en la segunda mitad”, publicó el portal africano.

Reconocimiento al esfuerzo del equipo

Otro medio, Tefassil, también destacó el desempeño del conjunto mauritano y valoró su organización táctica frente a un rival de jerarquía internacional.

“El equipo se mostró organizado y logró mantener el ritmo del encuentro contra un equipo fuerte, con estrellas del fútbol de élite”, señalaron.

En tanto, Shara Medias adoptó una postura más moderada y definió el rendimiento como “una actuación respetable”, teniendo en cuenta la diferencia de nivel entre ambos seleccionados.

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Un partido histórico para el fútbol mauritano

Finalmente, el periódico Ami también subrayó la importancia del encuentro y el crecimiento que representa para el fútbol del país.

“La selección nacional ofreció una actuación destacada, caracterizada por un espíritu de lucha. Este encuentro representa un hito histórico que fortalecerá la presencia internacional del equipo”, destacaron.

De esta manera, más allá del resultado, el amistoso dejó sensaciones positivas en Mauritania, donde el rendimiento ante la Argentina campeona del mundo fue tomado como un paso importante en el desarrollo futbolístico del país.