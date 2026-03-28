Hallaron sin vida a un hombre en el río Dulce tras un operativo de rastrillaje

El cuerpo fue encontrado a la altura del denominado “Puente Negro”, luego de intensas tareas de búsqueda realizadas por personal especializado.

Hoy 12:07

En la mañana de este sábado, efectivos del Grupo Especial de Rescate (G.E.R.) hallaron el cuerpo sin vida de un hombre en el cauce del río Dulce, en la ciudad de La Banda, tras un operativo de rastrillaje que se había iniciado en las primeras horas del día.

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El procedimiento se llevó a cabo en la zona de calle Salvador y Costanera, en el barrio Río Dulce, donde los uniformados comenzaron la búsqueda desde el punto en el que la víctima había sido vista por última vez, avanzando río abajo conforme al testimonio de un joven de 19 años.

En una primera instancia, el rastrillaje no arrojó resultados positivos, por lo que el equipo decidió ampliar el área de búsqueda. Fue así que, alrededor de las 9:45, a unos 300 metros del punto inicial y a la altura del “Puente Negro”, uno de los rescatistas logró detectar el cuerpo a unos dos metros de profundidad.

Tras la extracción, se dio inmediato aviso a las autoridades superiores y se procedió a resguardar la zona, considerada conflictiva, con la colaboración de personal de prevención.

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En el lugar se hizo presente una mujer de 37 años, quien manifestó ser la pareja del hombre desaparecido, reconociendo el cuerpo como el de la persona que era intensamente buscada desde horas de la madrugada.

El operativo fue supervisado por autoridades policiales de la Departamental de Seguridad Ciudadana N° 4 y de la Comisaría Comunitaria N° 15, mientras que la fiscal interviniente, Dra. María Teresa Montes, dispuso la continuidad de las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho.