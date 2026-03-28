Insólito: una mujer fue demorada por haber robado en el velatorio de un familiar

El hecho se registró en la ciudad de La Banda. Un sujeto que acompañaba a la mujer logró escapar de la policía.

Hoy 07:56

Un confuso episodio se registró en la tarde del viernes en la ciudad de La Banda, donde una mujer fue demorada tras ser acusada de sustraer pertenencias en medio de un velorio familiar, lo que derivó en disturbios en la vía pública.

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El hecho ocurrió alrededor de las 17:30 en la intersección de avenida Aristóbulo del Valle y Tierra del Fuego, cuando personal policial que realizaba recorridos preventivos fue alertado por transeúntes sobre una situación de conflicto en la zona.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron a un grupo de aproximadamente 12 personas que retenían a una mujer. Según manifestaron algunos de los presentes, identificados por la Policía, la femenina sería familiar y momentos antes habría sustraído un teléfono celular y paquetes de cigarrillos desde una vivienda ubicada en el barrio Gorrini, donde se llevaba a cabo el velatorio de su madre.

De acuerdo al relato, la mujer se retiró del domicilio con los elementos, pero fue interceptada poco después. En ese momento, se encontraba acompañada por un hombre que se movilizaba en una motocicleta tipo 110 de color rojo. Al inspeccionar el rodado, los presentes habrían encontrado los cigarrillos denunciados como faltantes. Sin embargo, el sujeto aprovechó un descuido y se dio a la fuga.

Ante esta situación, los efectivos procedieron al traslado de las partes a sede de la Comisaría Comunitaria N° 14, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a la Justicia para avanzar con la investigación del hecho.