Allanamientos de Gendarmería: resultados negativos en la delegación de Termas de Río Hondo

Durantes los allanamientos realizados causa por abuso de autoridad y otros delitos, el realizado en la ciudad termal tuvo resultados negativos.

Hoy 15:21

Tras el revuelo que se generó durante la mañana de este sábado por los múltiples allanamientos que realizó Gendarmería Nacional, a sedes y viviendas de efectivos de la Policía Federal, uno de los lugares allanados fue la sede de Termas de Río Hondo.

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El procedimiento finalizó con resultados negativos, no hubo secuestros ni detenidos.

Allí se buscaban elementos que podrían tener relación con la causa por abuso de autoridad, asociación ilícita, e infracción a la ley de droga, donde uno de los implicados es integrante de la División Unidad Operativa Federal Santiago del Estero.

Vale resaltar que los procedimientos estuvieron bajo la orden del Juez Federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari.