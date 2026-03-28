En vivo: desde el 15º lugar, Franco Colapinto se ilusiona con sumar puntos en el Gran Premio de Japón de la F1

El argentino no tuvo una buena qualy, pero confía en su ritmo para meterse en la pelea por los puntos.

Hoy 01:55

Con Franco Colapinto como protagonista y el italiano Andrea Kimi Antonelli que sigue dando que hablar en la Fórmula 1, este domigo se disputará el Gran Premio de Japón, tercera fecha del calendario, en el circuito de Suzuka Circuit.

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La actividad continuará este domingo desde las 02:00 (hora argentina), con transmisión de Fox Sports y Disney+ Premium, en una carrera que promete mucha acción desde el arranque.

Franco Colapinto no tuvo una clasificación ideal, pero logró meterse en la Q2 y finalmente largará desde la 15ª posición, relativamente cerca de la zona de puntos. El piloto argentino volvió a evidenciar que su fuerte está en el ritmo de carrera, por lo que no se descarta que pueda avanzar, tal como ocurrió en China.

La Q1 fue un momento crítico para Colapinto, que logró clasificar sobre el final y meterse en la siguiente tanda tras ubicarse 16°. Ya en la Q2, no pudo sostener el ritmo para pelear por un lugar en la Q3, aunque su posición final lo deja con expectativas de crecimiento en la competencia principal.

En la parte alta, además del dominio de Antonelli, se destacó el rendimiento del francés Pierre Gasly, que metió a Alpine en la Q3 y largará desde el séptimo lugar, con la ilusión de sumar puntos nuevamente. El equipo buscará repetir una doble cosecha, con Colapinto intentando escalar posiciones desde atrás.

Grilla de partida – Gran Premio de Japón: