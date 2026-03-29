En el mes de la Mujer, distinguieron a la intendente Fuentes en una reconocida clínica de Santiago del Estero

La jefa comunal, primera mujer en ocupar la Intendencia de la Capital, fue destacada por su trayectoria política y su gestión en la ciudad.

Hoy 09:46

La intendente, Ing. Norma Fuentes, participó de la ceremonia realizada en el marco del Mes de la Mujer por la Clínica de Medicina Reproductiva y Tocoginecología Eres, en su tercer aniversario de creación.

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Allí, recibió el reconocimiento del equipo médico y del centro de salud, en la persona de la Dra. Florencia Uggozzoli, por su destacada participación en la política santiagueña y su gestión al frente de la Municipalidad de la Capital.

La jefa comunal estuvo acompañada por la subsecretaria de Obras Públicas, Rosa Allalla, con quien presenció la muestra artística y la entrega de reconocimientos a entidades del medio y a mujeres referentes de la salud, la cultura y el arte del ámbito local.

Tras recibir su distinción, la intendente Fuentes agradeció al centro de salud por permitirle formar parte de este aniversario y destacó el espacio “que ayuda a mujeres y que genera puentes”.

Asimismo, señaló que su participación en política siempre fue un servicio con aciertos y errores, pero con compromiso, lo que la llevó a convertirse en la primera mujer intendente de la Madre de Ciudades.

En ese sentido, remarcó que hoy se necesitan más representantes del género con compromiso para construir una mejor sociedad para todos.