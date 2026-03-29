Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 MAR 2026 | 0º
X
Somos Deporte

En vivo: Colombia y Francia se miden en un duelo que promete rumbo al Mundial 2026

Colombianos y franceses se enfrentarán desde las 16 en el Northwest Stadium en un partido preparatorio de cara a la Copa del Mundo.

Hoy 16:05

En uno de los amistosos internacionales más atractivos de la fecha FIFA, Francia y Colombia se verán las caras en un duelo que servirá como preparación para el Mundial 2026, donde ambos seleccionados buscarán llegar en su mejor versión.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Francia

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Corrupción en la Policía Federal: 8 detenidos tras los allanamientos de Gendarmería Nacional
  2. 2. Franco Colapinto no pudo sumar puntos, pero cumplió una aceptable performance en el Gran Premio de Japón de la F1
  3. 3. Depravados abusaron sexualmente de una mujer de 62 años que se recuperaba de un ACV
  4. 4. El tiempo para este domingo 29 de marzo en Santiago del Estero: calor intenso y cielo parcialmente nublado
  5. 5. Estaba de trampa: le arrebataron el celular en la puerta del hotel, lo recuperaron pero se negó a denunciar
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT