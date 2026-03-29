En vivo: Colombia y Francia se miden en un duelo que promete rumbo al Mundial 2026

Colombianos y franceses se enfrentarán desde las 16 en el Northwest Stadium en un partido preparatorio de cara a la Copa del Mundo.
En uno de los amistosos internacionales más atractivos de la fecha FIFA, Francia y Colombia se verán las caras en un duelo que servirá como preparación para el Mundial 2026, donde ambos seleccionados buscarán llegar en su mejor versión. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO ► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO
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