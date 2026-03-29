Ni River ni Boca: la medida que aplicará Sarmiento con sus hinchas para esta temporada

En la previa del partido de este domingo a las 18 en el estadio Ciudad de La Banda, Sarmiento dio a conocer una nueva medida destinada a sus simpatizantes que comenzará a aplicarse desde esta temporada. La misma regirá en el encuentro ante su homónimo de Resistencia, correspondiente a la segunda fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A.

La institución bandeña comunicó a través de sus redes sociales que quedará prohibido el ingreso al estadio con camisetas o indumentaria de otros clubes, en una iniciativa que busca reforzar la identidad del club.

“Hoy todos con la azul y blanca”

Bajo el lema “Hoy todos con la azul y blanca”, el club difundió el mensaje oficial explicando los motivos de esta determinación, apuntando a fortalecer el sentido de pertenencia de los hinchas.

“A partir de esta temporada no se permitirá el ingreso al club a personas que lleven camisetas o cualquier otro tipo de indumentaria perteneciente a otras instituciones. Esta medida tiene como objetivo respetar los colores, la historia e identidad de nuestro club, promoviendo el sentido de pertenencia y el respeto a la institución”, expresaron desde la entidad.

Debut como local

El encuentro ante Sarmiento de Resistencia marcará además el debut como local del equipo santiagueño en el certamen, luego de la derrota en la primera fecha, por lo que buscará hacerse fuerte en casa y sumar sus primeros puntos.

De esta manera, además del objetivo deportivo, el club también apuesta a reforzar el acompañamiento de su gente, en una temporada donde intentará volver a ser protagonista en el Federal A.