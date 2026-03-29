Violento ataque en Los Juríes: apuñalaron a un hombre de 65 años

El agresor, conocido como “Ischu” Aranda, es intensamente buscado tras herir a la víctima en su propia casa y darse a la fuga.

Hoy 15:23

Un violento episodio se registró en la madrugada de este domingo en la ciudad de Los Juríes, donde un hombre de 65 años resultó herido con un arma blanca y debió ser hospitalizado.

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El hecho ocurrió alrededor de las 2:00 en una vivienda ubicada sobre calle 9 de Julio, en el barrio Comercio. Personal de la Comisaría N° 48 tomó intervención tras un llamado telefónico que alertaba sobre una persona herida.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a un hombre de apellido Serrano tendido en la vereda, con una herida cortante en el antebrazo derecho y con abundante pérdida de sangre.

En el sitio se encontraba también un sujeto de apellido Roldán, de 31 años, quien manifestó que el autor de la agresión sería un individuo conocido en la zona con el alias de “Ischu” Aranda, quien se dio a la fuga tras el ataque.

La víctima fue trasladada de inmediato al Hospital Distrital, donde fue asistida por el personal médico, que le practicó cinco puntos de sutura. Según se informó, permanece fuera de peligro.

Del hecho tomó conocimiento el fiscal de turno, Dr. Guillermo Farías, quien dispuso la inmediata aprehensión del presunto agresor, como así también la realización de actas de constatación, croquis ilustrativo y pericias fotográficas en el lugar del hecho.

Asimismo, se invitó al damnificado a radicar la correspondiente denuncia penal una vez que reciba el alta médica. Mientras tanto, personal policial continúa con las tareas investigativas para dar con el paradero del sospechoso.