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Mojtaba Jamenei envió un mensaje y agradeció a Irak por su apoyo en la guerra

El nuevo líder supremo de Irán continúa sin aparecer en público; el comunicado fue difundido por medios oficiales de Teherán.

Hoy 18:35

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, quien se mantiene alejado de la vida pública desde su nombramiento, agradeció a Irak por su apoyo en la guerra contra Estados Unidos e Israel, en un mensaje difundido este domingo por medios en Teherán.

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Jamenei manifestó su gratitud a la máxima autoridad religiosa y al pueblo iraquí por su firme postura contra la agresión a Irán, según informó la agencia de noticias ISNA.

El mensaje fue dirigido al Gran Ayatolá Ali al-Sistani, figura destacada para millones de chiítas en Irak, vecino de Irán, y en todo el mundo.

A principios de marzo, el líder nonagenario, nacido en Irán pero residente desde hace décadas en la ciudad santa iraquí de Nayaf, hizo un llamado a “todos los musulmanes” para que denunciaran “una guerra injusta” contra Irán.

Mojtaba Jamenei, sucesor de su padre Ali Jamenei, asesinado el primer día de los ataques estadounidenses e israelíes el 28 de febrero, aún no apareció en público.

Se limitó hasta ahora a emitir comunicados escritos.

Su ausencia alimentó las especulaciones sobre su paradero, e incluso Donald Trump llegó a cuestionar si sigue con vida.

La televisión estatal y varios funcionarios iraníes afirmaron que se está recuperando de las heridas sufridas en un ataque y emiten regularmente imágenes suyas, sin especificar la fecha.

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