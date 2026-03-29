Úbeda recupera a Ascacibar y suma variantes clave para el debut copero de Boca

La previa de la Copa Libertadores trae buenas noticias para Boca. No solo por la recuperación de Exequiel Zeballos, sino también porque Santiago Ascacibar dejó atrás su lesión muscular y volvió a trabajar a la par del grupo. El regreso del “Ruso” le suma una variante clave a Claudio Úbeda, que empieza a tener esos “problemas lindos” que tanto valoran los entrenadores.

Ascacibar había frenado su buen arranque en Boca por un desgarro en el isquiotibial derecho, sufrido ante Unión de Santa Fe. Sin embargo, el parate por la fecha FIFA le permitió recuperar terreno y perderse apenas un partido: la victoria 2-0 ante Instituto de Córdoba en La Bombonera. Ahora, ya recuperado, vuelve a meterse en la consideración justo en un momento clave del calendario.

Pero su regreso le abre un nuevo desafío al DT. En su ausencia, Ander Herrera fue titular y tuvo un rendimiento destacado, aportando dinamismo, juego y versatilidad en el mediocampo. El español se movió como interno, volante central e incluso más adelantado, conectándose con Leandro Paredes y Milton Delgado, lo que deja una incógnita abierta sobre quién se quedará con el puesto.

Pensando en lo que viene, la recuperación de Ascacibar llega en el momento justo. Boca debutará el 7 de abril ante Universidad Católica en Chile por la Libertadores, en medio de una seguidilla exigente de partidos. Por eso, Úbeda ya dejó en claro que apostará a la rotación, y contar con todo el plantel disponible es una ventaja clave.

Antes del estreno internacional, el Xeneize tendrá un compromiso importante ante Talleres de Córdoba por el torneo local. Allí aparece otra duda: la situación de Leandro Paredes, quien podría sumar minutos con la Selección Argentina en los próximos días. Su desgaste físico podría influir en la decisión del DT, que deberá definir si lo arriesga o si comienza a dosificar cargas pensando en la Copa.

Lo cierto es que, más allá de las dudas, en Boca predominan las buenas noticias. Con Ascacibar nuevamente disponible, Ubeda gana una pieza importante y suma competencia interna en un tramo decisivo de la temporada.