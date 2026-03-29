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“Qué pesadas”: Sofía Pachano estalló tras las críticas por cómo le explicó la Pascua a su bebé

La actriz fue cuestionada por no mencionar el significado religioso y salió con un fuerte descargo.

Hoy 21:15

Sofía Pachano recibió duras críticas luego de compartir un video contándole a su bebé de dos meses acerca de la tradición del conejo de Pascua.

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Ante los comentarios, la actriz decidió hacer un descargo en sus redes sociales contra quienes cuestionaron que no mencionara el significado religioso.

“Las quiero mucho a mis seguidoras que me andan defendiendo en el posteo de las señoras que dicen que debería explicarle a mi bebé de dos meses sobre la resurrección de Cristo y no sobre el conejo de Pascuas”, escribió.

Descargo Descargo

En el video, la hija de Aníbal Pachano mostraba los huevos de chocolate que había comprado y expresó: “Es una tradición muy antigua en la que hay un conejo que pone huevos. Originalmente eran de verdad. Porque los huevos significan vida”.

“Seguro esas señoras el domingo no comen huevos. Qué pesadas, no sé cómo viven siendo así”, finalizó en el descargo que publicó a través de sus historias.

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