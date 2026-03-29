Un chico de 13 años fue acusado de incendiar intencionalmente un colegio

La Escuela N°102, ubicada en el Paraje Central de San Antonio, quedó totalmente destruida luego de que el fuego consumiera sus cuatro aulas, el equipamiento y documentación histórica.

Hoy 21:14

Un chico de 13 años fue acusado de incendiar de manera intencional la Escuela N°102 de la localidad de San Antonio, en la provincia de Misiones. Tras ser identificado, el Juzgado Correccional y de Menores de Eldorado notificó del hecho a sus padres y el adolescente quedó a su disposición mientras se investiga la causa.

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Según informaron fuentes del caso, todo comenzó este sábado por la tarde, cuando el fuego arrasó con el edificio completo, inaugurado hace 48 años en el Paraje Central.

El inmueble, que funcionaba como punto de encuentro y aprendizaje para decenas de familias, quedó reducido a escombros tras el avance de las llamas, que consumieron las cuatro aulas, la dirección, los baños, así como el mobiliario, computadoras, pizarras digitales, cañones de proyección, equipos de audio y archivos históricos de la institución.

En horas de la tarde, los vecinos de la zona advirtieron humo y alertaron a la directora, quien de inmediato solicitó la intervención de la Policía de Misiones y de los Bomberos.

A su llegada, los equipos de emergencia constataron que el incendio se había extendido con rapidez, sin que quedara posibilidad de rescatar materiales o documentos del interior del establecimiento.

En ese momento, peritos de la División Criminalística y Bomberos de la Unidad Regional XII trabajaron en el lugar y concluyeron que el incendio fue provocado intencionalmente.

Fuentes consultadas por este medio señalaron que las primeras diligencias y los testimonios recabados entre los habitantes permitieron identificar a un adolescente de 13 años, quien según los vecinos habría sido visto dentro del predio poco antes de que comenzaran las llamas.

Tras la recolección de pruebas y entrevistas, agentes de la Unidad Regional XII pusieron a disposición de la justicia al menor, que fue notificado de la causa en presencia de sus padres, bajo la instrucción del Juzgado Correccional y de Menores de Eldorado.

El procedimiento contó con la intervención de la Dirección de Niñez y Adolescencia, que seguirá de cerca el proceso judicial.