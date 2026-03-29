Nueva polémica judicial para Morena Rial: solicitan 15 años de prisión

A días de su beneficio de arresto domiciliario, otro expediente avanza contra la mediática.

Hoy 22:24

A pocos días de haber obtenido la prisión domiciliariatras someterse a un juicio abreviado, Morena Rial enfrenta una nueva condena, esta vez en Córdoba donde en breve dará inicio otro juicio en su contra. “En cualquier momento la vienen a buscar”, advirtieron.

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Este domingo, Pablo Layus contó en Infama que la hija de Jorge Rial enfrenta una causa en esa provincia. “El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba elevó a juicio la causa que tenía contra Facundo Ambrosioni, el papá de su primer hijo”, anunció el panelista.

“Unificaron las causas, porque tenía tres: una por robo, porque la vieron entrando a un local de teléfonos celulares y llevarse siete teléfonos”, recordó Layus, sobre la causa que le inició el hermano de Ambrosioni hace ya tres años. “Está grabado, está filmado y está reconocido por ella también en algunas conversaciones”, señaló.

“Después tiene una causa más por amenazar al papá de Facundo diciéndole ‘Yo con mis amigos te vamos a matar a todos, no va a quedar nadie vivo si nos denuncian’ en un audio de WhatsApp que quedó también registrado con la voz de ella y todo comprobado”, agregó Layus

“Y la tercera era cuando con sus amigas interceptaron a un chico que era ex de una de sus amigas y le vandalizaron el auto, le robaron la patente y eso también quedó registrado. La justicia quiso, juntó los tres casos y ahora lo eleva a juicio”, agregó Paulo y contó que Morena ”quiso arreglar”.

“Ella quiso arreglar, dio un dinero y le dijeron que no. Dio otro dinero y dijeron que no, y el tribunal ahora lo elevó a juicio. ¿Qué puede pasar? Que puede recibir una condena de 10 años”, explicó el panelista, que contó que ahora la defensa de Morena estaría planeando pedir un juicio abreviado para que le otorguen oros tres años de prisión domiciliaria.

Finalmente, el periodista señaló que el inicio de este juicio es inminente y que la Justicia requiere la presencia de Morena en Córdoba, por lo cual deberá ser trasladada allí. “En cualquier momento la vienen a buscar”, advirtió.