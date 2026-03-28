Acassuso se aprovechó del mal momento de Newells y lo eliminó de la Copa Argentina

En el estadio Nuevo Monumental de Rafaela, por los 32avos de final, el elenco de la Primera Nacional se impuso por 2 a 0.

Hoy 22:28

La crisis de Newell’s Old Boys no hace más que profundizarse. Aquel triunfo ante Gimnasia de Mendoza, que había cortado una racha de 10 partidos sin ganar, parecía ser el punto de partida para la recuperación. Sin embargo, el destino le puso enfrente a Acassuso, que con dos llegadas claras le dio un golpe que terminó siendo nocaut.

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El equipo de Frank Kudelka salió decidido, con actitud protagonista, plantado en campo rival y manejando la pelota. Incluso generó situaciones claras y reclamó un penal no cobrado, con Armando Méndez como una de las principales vías de ataque por la derecha. Pero del otro lado, Acassuso esperó con orden, sin desesperarse, apostando a alguna contra que pudiera marcar la diferencia.

Y esa oportunidad llegó. Promediando la primera mitad, tras un tiro libre a favor de la Lepra, la jugada se invirtió: la pelota terminó en mitad de cancha, la controló Agustín Hermoso y, ante la pasividad defensiva, asistió a Martín Schlotthauer, que definió para el 1-0. Un golpe del que Newell’s nunca logró recuperarse en esa primera etapa.

En el complemento, el desarrollo fue similar. Newell’s insistió, tuvo más chances, pero entre el palo y las intervenciones de Atamañuk le negaron el empate. Y cuando parecía que podía llegar la igualdad, Acassuso volvió a pegar. Tras un tiro libre, Nahuel Petillo ganó de cabeza y marcó el 2-0 que terminó de sentenciar la historia.

A partir de ahí, la Lepra fue con más empuje que ideas, pero no encontró los caminos. Acassuso se sostuvo con orden, fue contundente en los momentos justos y logró uno de los triunfos más importantes de su historia, dejando a Newell’s sumido en una crisis cada vez más profunda.