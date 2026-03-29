“Argentina no va a ser neutral ante el terrorismo internacional”: Pablo Quirno defendió el apoyo a Estados Unidos e Israel

El canciller respaldó el alineamiento del gobierno de Javier Milei frente al conflicto con Irán, descartó riesgos de atentados y destacó la estrategia oficial en el fallo por YPF.

Hoy 22:07

El canciller Pablo Quirno destacó la posición adoptada por Argentina frente al conflicto bélico que Estados Unidos e Israel mantienen con el régimen de Irán y desestimo las advertencias sobre posibles atentados contra nuestro país por esa decisión política. “Argentina apoya lo que está haciendo Estados Unidos e Israel. Irán es un régimen terrorista de hace 47 años que ha atacado argentinos en dos oportunidades”, remarcó, en diálogo con el periodista Luis Majul por LN+.

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Luego añadió: “Argentina no va a ser neutral ante el terrorismo internacional. Es una posición muy clara de esta gobierno y del presidente Milei”.

“Es incierto especular con cómo terminan estos conflictos, lo importante es impedir que Irán exporte terrorismo al mundo, porque generan incertidumbre global”, agregó Quirno.

A modo de ejemplo, sostuvo: “La semana pasada tiraron un misil a la isla Diego García que implica que Irán podría tener la capacidad de tirar misiles que lleguen a Europa. Uno no puede permanecer indiferente a eso porque hace 47 años que están haciendo lo mismo”.Quirno destacó que el país “tuvo dos atentados sin estar en un alineamiento de acá o de allá” y remarcó que “no hay ningún tipo de correlación de esa naturaleza”. Subrayó que “Argentina está alineada en un lugar donde está defendiendo los valores occidentales, está defendiendo el derecho a la libertad, está defendiendo el derecho a la vida y está defendiendo el derecho a la propiedad privada”.

“Obviamente que condenamos los ataques de Irán totalmente fuera de lugar y contexto a los otros países del Golfo: Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Baréin, Qatar”, manifestó y ante la pregunta respecto de la posibilidad de enviar tropas argentinas, manifestó: “Nuestro sistema de defensa ha sido justamente también diezmado durante estas últimas décadas, pero lo que sí tenemos es una enorme voluntad de apoyar”. Consultado sobre los modos concretos de ese respaldo, explicó: “¿Cómo se manifiesta ese apoyo? Será cuestión de las conversaciones que tenemos con nuestros aliados”.

Finalmente, alertó: “Si uno termina siendo indiferente a eso, las consecuencias serán las que tengamos que tener”.

En la entrevista que tuvo lugar este domingo, el ministro de Relaciones Exteriores también se refirió al fallo favorable que obtuvo la Argentina en el conflicto por la expropiación de YPF. Allí Quirno destacó la gestión del litigio realizada por el gobierno de Milei. “EEUU tiene un sistema de justicia independiente. Lo que sí logramos es poder alertar con la credibilidad que teníamos decir ‘señores esto es lo que está pasando’. Un proceso que tiene repercusiones internacionales”.

“Ahí logramos interesar al departamento de Estado, y a partir de ahí en el departamento de Justicia. Que se interesen en el caso. Y ese interés es porque afectaba también intereses de Estados Unidos. La relación se construye a través de credibilidad, no de favores”, añadió el canciller Quirno.

Quirno fue enfático al rechazar cualquier reconocimiento a la gestión anterior por la estatización de YPF: “No hay que agradecerle absolutamente nada a (Axel) Kicillof. O sea, Kicillof fue el responsable de una expropiación que significa violar un derecho de propiedad por una aventura kirchnerista que comenzó antes de la expropiación del 2012”. Entonces, al arribar los Eskenazi a la petrolera, precisó, “sin absolutamente poner un peso, se quedaron con el 25 % de la compañía”.

El canciller advirtió que “nadie invierte en un lugar donde de la noche a la mañana le sacan una empresa. La violación del derecho privado es tremenda. Y entonces eso es lo que ahuyenta la inversión”.

Acerca del camino judicial que tomó el reclamo ante la Justicia estadounidense, Quirno remarcó: “Este equipo de gobierno lo que ha hecho es seguir una estrategia probada, audaz, profesional, responsable, que surge de la convicción del presidente”. Y agregó: “Todos los fallos eran en contra. O sea, algo diferente se hizo. Lo que se hizo diferente fue tener una conjunción y una confluencia de un equipo de gobierno que estaba totalmente concentrado en lograr el objetivo”.

“Ahí logramos interesar al departamento de Estado, y a partir de ahí en el departamento de Justicia. Que se interesen en el caso. Y ese interés es porque afectaba también intereses de Estados Unidos. La relación se construye a través de credibilidad, no de favores”, añadió el canciller Quirno.

Quirno fue enfático al rechazar cualquier reconocimiento a la gestión anterior por la estatización de YPF: “No hay que agradecerle absolutamente nada a (Axel) Kicillof. O sea, Kicillof fue el responsable de una expropiación que significa violar un derecho de propiedad por una aventura kirchnerista que comenzó antes de la expropiación del 2012”. Entonces, al arribar los Eskenazi a la petrolera, precisó, “sin absolutamente poner un peso, se quedaron con el 25 % de la compañía”.

El canciller advirtió que “nadie invierte en un lugar donde de la noche a la mañana le sacan una empresa. La violación del derecho privado es tremenda. Y entonces eso es lo que ahuyenta la inversión”.

Acerca del camino judicial que tomó el reclamo ante la Justicia estadounidense, Quirno remarcó: “Este equipo de gobierno lo que ha hecho es seguir una estrategia probada, audaz, profesional, responsable, que surge de la convicción del presidente”. Y agregó: “Todos los fallos eran en contra. O sea, algo diferente se hizo. Lo que se hizo diferente fue tener una conjunción y una confluencia de un equipo de gobierno que estaba totalmente concentrado en lograr el objetivo”.

Respecto a las condiciones que permitieron la obtención del fallo, Quirno señaló: “A partir de una credibilidad que Argentina ha reganado en el mercado internacional [...] Argentina tenía una crisis de credibilidad, no solo interna, sino externa también. En el juzgado donde se resolvían los casos, teníamos toda nuestra reputación negativa. Y entonces eso hacía que era una batalla cuesta arriba muy importante”.

El canciller explicó que “la relación internacional que tiene Argentina se construye a través de credibilidad, no se construye a través de favores y pasamos la gorra y hacemos esta gauchada. Los países maduros se entienden a través de sus relaciones y de lo que están haciendo sus deberes”. Subrayó: “Argentina está siendo apoyada por Estados Unidos porque Argentina ha hecho los deberes y está haciendo los deberes, esos deberes que le permiten al Tesoro de los Estados Unidos apoyarnos cuando estamos en dificultades, con la sola condición de que sigamos haciendo lo que estamos haciendo, que es un proceso de orden macroeconómico y apertura comercial internacional y atracción de inversiones”.