La China Suárez lanzaría su propia línea de cosméticos para competir con Wanda Nara

La actriz ya habría avanzado en el proyecto junto a Mauro Icardi y un empresario del rubro beauty.

Hoy 20:07

Desde hace tiempo se rumorea que la China Suárez quiere emprender en el rubro del skincare. Ahora una foto no solo alimentó los rumores, sino la polémica...

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La periodista Naiara Vecchio compartió una foto de la noche del sábado de la actriz con Mauro Icardi en Argentina.

“Exclusivo: anoche se juntaron con el empresario del laboratorio que trabajaba en los productos de Wanda Cosmetics y la marca de Zaira Nara”, escribió. Y sumó: “Icardi le habló para sacarle una línea también a la China Suárez”.

Por su parte, Wanda Nara se mostró en medio de su viaje a Japón muy romántica con Martín Migueles y combinando placer y trabajo. “Novedades en skincare. Trabajando desde Japón. Probando lo nuevo”, comentó en sus historias de Instagram.

Historias

Cabe destacar que esta no es la primera vez que se especula con que la China podría sacar su marca de maquillajes. Sin ir más lejos, en julio, Juariu, la stalker de famosos, había anunciado que la actriz lanzaría su propio emprendimiento. “Parece que La China, en menos de 3 meses, estaría sacando su marca de skincare“, escribió.

Lo cierto es que la información no pasó inadvertida entre los usuarios que reaccionaron con todo tipo de ocurrencias. “Vamos, Chinita”, “Que Mauro le compre a la China también una personalidad”, “¿Será real que quiere sacarle una marca? ¿Por qué no hace algo diferente? Está obsesionado con Wanda", fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.