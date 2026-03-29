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Consultoras privadas estiman que la inflación de marzo sería superior a la de febrero

Estiman un IPC de hasta 3,2%, impulsado por subas en alimentos y un fuerte aumento en naftas, mientras el Gobierno busca contener la presión con medidas fiscales y regulatorias.

Hoy 20:24

Las consultoras privadas estiman un índice de inflación para marzo levemente superior al anterior, de entre 3% y 3,2%, contra el 2,9% último. En las dos primeras semanas del mes hubo una fuerte suba en alimentos, en especial en carne y lácteos, que se contuvo en la segunda mitad.

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Justamente los costos de los alimentos tuvieron una fuerte incidencia en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero (3,3%), lo que empujó hacia arriba el costo de vida.

De acuerdo a un relevamiento de la consultora LCG los precios de alimentos y bebidas bajaron 0,6% en la última semana de marzo, con un acumulado de dos semanas de retroceso consecutivo. Aunque el promedio de inflación mensual en alimentos se mantiene en 2,6%, impulsado por los precios en carnes y lácteos.

El gran impacto, nuevamente, en el próximo índice de inflación será el de los combustibles, que escalaron 20% en marzo, con gran impacto por la guerra en Medio Oriente y el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del crudo internacional.

Preocupado, el Gobierno dispuso medidas para contener el impacto de la volatilidad del precio del petróleo en la inflación, con un impacto entre 0,6% y 0,7% en el IPC, distribuido entre marzo y abril. Es por eso que postergó la suba de un impuesto y flexibilizó una norma para contener el precio de las naftas.

La resolución 79/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, determinó que las refinadoras podrán incorporar de manera voluntaria hasta 15% de bioetanol y hasta 20% de biodiesel, siempre que cumplan con los parámetros de calidad establecidos.

Mientras que la postergación del ajuste del impuesto al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) será formalizado a través de un decreto que se publicará en el Boletín Oficial el próximo lunes. El alza estaba prevista para el 1° de abril. Según indicaron fuentes oficiales a TN, la decisión es “para acompañar al consumidor”.

Las medidas se dispusieron por la volatilidad del precio del petróleo, con cotizaciones variables, a US$110, US$85, o US$100, lo que es impredecible, e impacta en todo el mundo. Aunque la Argentina tiene autoabastecimiento, el precio petróleo es internacional. El Gobierno apunta a que las petroleras mantengan los precios de los combustibles.

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