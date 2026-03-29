Oriana Sabatini y Paulo Dybala mostraron la primera salida con su hija Gia

La influencer y el futbolista publicaron imágenes a casi un mes de la llegada de la bebé.

Hoy 18:46

Oriana Sabatini y Paulo Dybala sorprendieron al compartir tiernas fotos familiares junto a su hija Gia a casi un mes de su nacimiento.

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“Un domingo diferente”, escribió el futbolista de la Roma en el posteo que publicó en su perfil de Instagram, donde reúne más de 56 millones de seguidores.

posteos

La publicación se trató de un carrusel con ocho fotos. La primera era una imagen familiar donde se los podía ver al sol con la beba en brazos. Como ocurrió en las veces anteriores, el rostro de la nena permanece cubierto, escondido tras la manta.

En las otras imágenes que publicó, se podían ver algunos guiños futbolísticos y una presencia en la premier de El drama, la película que protagonizan Zendaya y Robert Pattinson.

El posteo no pasó inadvertido entre los fanáticos que reaccionaron con todo tipo de ocurrencias y comentarios. “Lo conociste a Cedric Diggory”, “De la nada apareció con Robert Pattinson”, “El mejor domingo”, “Nos vamos al mundial ídolo”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.