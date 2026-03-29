Ian Lucas contó por qué no le daría una nueva oportunidad a Evangelina Anderson: “Caso cerrado”

El influencer aseguró que no habrá segunda oportunidad y que busca rehacer su vida amorosa fuera del ambiente, tras una relación que calificó como “muy intensa”.

Hoy 19:25

La novela del romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson parece haber llegado a su fin. Su vínculo se habría desgastado completamente y ya no hay posibilidades de una segunda oportunidad. Incluso, el influencer lo dejó en claro y definió su historia de amor como “un caso cerrado”.

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En diálogo con Infama (América), el ganador de MasterChef Celebrity (Telefe) aseguró que no tiene interés en volver a estar con la expareja de Martín Demichelis y reconoció que aparezca otra persona especial en su vida.

“Del 1 al 10, ¿cuán cansado estás de que te preguntemos por ella?“, le preguntó una cronista del ciclo de espectáculos. Y, sin dudarlo, el entrevistado respondió: ”¡Cien!“. Y agregó: ”Hay un montón de cosas lindas para hablar, pero eso ya está“.

Además, reconoció que se trató de una linda historia de amor, pero que se terminó definitivamente en diciembre. “En estos cuatro meses me cambió la vida. Estaria bueno reiniciar mi vida amorosa, pero alguien que no sea del ambiente porque fue muy intenso”, sostuvo.

Volviendo a su vínculo con Anderson, insistió en que él siempre lo vivió de una forma muy genuina. “Siempre fui original”, indicó.

Por último, dijo que no descarta trabajar con la modelo porque “nunca dejaría a nadie sin trabajo”. Sin embargo, fue determinante y aseguró que el vínculo amoroso está completamente cerrado: “No le daría una segunda oportunidad aunque las disculpas están aceptadísimas. Podríamos ser compañeros de trabajo en un futuro”.