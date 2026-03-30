Seguridad vial: quedó en funcionamiento el nuevo semáforo de Rivadavia y Gorriti

Las direcciones de Tránsito y de Electricidad de la Municipalidad de la Capital informaron que desde las cero de este lunes comenzó a funcionar el nuevo semáforo instalado en la esquina de Rivadavia y Gorriti, en el barrio Parque.

Hoy 10:49

Cabe recordar, que el semáforo se encontraba con luz amarilla intermitente para acostumbrar y anticipar a los automovilistas sobre su puesta en marcha.

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Al igual que en otras intersecciones semaforizadas, esta medida de acostumbramiento se prevé por espacio de aproximadamente de cinco días a una semana.

Una vez habilitado, el semáforo entrará en la onda verde de avenida Rivadavia desde Ejército Argentino hasta Moreno.