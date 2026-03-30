Unión enfrenta a Agropecuario en Rosario por la Copa Argentina con el objetivo de avanzar a 16avos

El Tatengue y el Sojero jugarán desde las 21.15 en el Coloso Marcelo Bielsa por los 32avos de final. El ganador se medirá ante Independiente.

Hoy 00:42

Unión de Santa Fe buscará esta noche dar un nuevo paso en la Copa Argentina cuando se enfrente a Agropecuario en Rosario, en un duelo donde parte como favorito por su buen presente futbolístico.

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El equipo dirigido por Leonardo Madelón atraviesa un buen momento en el Torneo Apertura, donde se mantiene como uno de los protagonistas, más allá de la reciente derrota 2 a 0 ante Defensa y Justicia que cortó una racha de seis partidos sin perder.

Unión quiere evitar sorpresas

Para este compromiso, el Tatengue podría contar nuevamente con Julián Palacios, quien ya se recuperó de su lesión y vuelve a estar a disposición del cuerpo técnico.

El probable equipo sería con: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

Agropecuario prioriza la Primera Nacional

Por su parte, el conjunto dirigido por Adrián Adrover llega con poco descanso, ya que el viernes jugó ante Ciudad de Bolívar por la Primera Nacional, torneo donde marcha 10° en la Zona B con 7 puntos.

En la previa del encuentro, el entrenador fue claro respecto a las prioridades del club: “El partido que menos importancia tiene para nosotros es el de Unión. No tiene demasiada importancia en el objetivo de cada equipo; nosotros tenemos que pensar en nuestra categoría”, declaró en Radio Gol.

La posible formación del Sojero sería: Luciano Acosta; Federico Pérez, Facundo Sánchez, Alan Aguirre, Milton Ramos; Jorge Valdez Chamorro, Santiago Gallucci Otero, Rodrigo Mosqueira, Carlos Auzqui; Brian Blando y Alejandro Gagliardi.

Datos del partido

El encuentro se jugará desde las 21.15 en el estadio Estadio Marcelo Bielsa, contará con el arbitraje de Sebastián Zunino y será televisado por TyC Sports.

El ganador de este cruce avanzará a los 16avos de final, instancia donde ya espera Independiente, en lo que promete ser un atractivo duelo en la siguiente ronda.