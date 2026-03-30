Unión venció a Agropecuario y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina

El Tatengue se impuso por 2-0 y deberá enfrentar a Independiente en la siguiente instancia del certamen local.

30/03/2026

Unión de Santa Fe consiguió este lunes una valiosa victoria por 2 a 0 ante Agropecuario Argentino en un encuentro correspondiente a la primera ronda de la Copa Argentina, disputado en el estadio Estadio Marcelo Bielsa, cancha de Newell's Old Boys.

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El gran protagonista de la noche fue Cristian Tarragona, quien marcó los dos goles del partido, a los 47 minutos del primer tiempo y a los 50 del complemento, para sellar la clasificación del conjunto santafesino.

Unión golpeó en el momento justo

En un primer tiempo parejo, donde ambos equipos intentaron imponer su juego, el Tatengue logró romper el cero sobre el final gracias a un cabezazo de Tarragona, tras un centro desde la izquierda de Mauro Pittón.

Ese gol significó un impulso anímico para el equipo de Leonardo Madelón, aunque el conjunto de la Primera Nacional igualmente le generó dificultades para ampliar la ventaja.

Lo liquidó en el final

En el segundo tiempo, Unión generó varias situaciones y terminó de asegurar la clasificación en la última jugada del encuentro, nuevamente con Tarragona como protagonista, quien definió para establecer el 2 a 0 definitivo.

Con este resultado, Unión avanzó a los 16avos de final, instancia donde se medirá ante Independiente, en un cruce que promete ser atractivo, especialmente tras el recordado 4 a 4 que protagonizaron este año por el Torneo Apertura.

De esta manera, el equipo santafesino sigue en carrera en la Copa Argentina y ratifica su buen presente futbolístico en la temporada.