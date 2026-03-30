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La intendente Fuentes supervisó la obra de reconstrucción del cruce de Av. Aguirre y Viamonte

Esta obra se suma a otras tres similares ya finalizadas.

Hoy 23:06
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La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, supervisó la construcción de una nueva alcantarilla con pasarelas peatonales que se ejecuta sobre avenida Aguirre, en esta oportunidad ubicada en el cruce con la calle Viamonte, la que se suma a otras tres obras similares ya finalizadas.

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La obra, que conecta los barrios Primera Junta y San Martín, optimizará el escurrimiento de las aguas de lluvia, mejorará la seguridad en la circulación peatonal y favorecerá la fluidez del tránsito mediante la disminución del desnivel entre las calzadas.

Acompañada por frentistas y comerciantes de la zona, la jefa comunal brindó detalles sobre los beneficios que esta importante obra de infraestructura traerá a los vecinos y a toda la comunidad.

"Mejorará notablemente la circulación vehicular para quienes cruzan de este a oeste la intersección, especialmente para el transporte público de pasajeros", afirmó.

"También permitirá evitar taponamientos al reemplazarse los caños existentes por una nueva estructura de hormigón armado compuesta por dos vanos rectangulares con gran capacidad de evacuación", explicó.

Además, la Ing. Fuentes destacó que "se delimitarán perfectamente las áreas destinadas para la circulación peatonal, con sus correspondientes protecciones de seguridad".

"Se trata de una nueva alcantarilla que se suma a las que hicimos anteriormente en las calles Caseros, Castelli y La Rioja, con la previsión de continuar en la intersección de Aguirre y Alsina", añadió.

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