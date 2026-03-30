La intendente Fuentes recibió a las organizadoras del Encuentro Nacional de Música de Mujeres

El evento se hará los días 2, 3 y 4 de abril.

Hoy 23:10

La intendente, Ing. Norma Fuentes, recibió en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de la Capital a las organizadoras del 8vo Encuentro Nacional de Música de Mujeres, que se desarrollará los días 2, 3 y 4 de abril, con actividades abiertas y gratuitas.

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Habrá conciertos, talleres y conversatorios orientados a mujeres, disidencias y comunidades originarias, con el objetivo de generar espacios de formación e intercambio.

La jefa comunal expresó la importancia de acompañar estos encuentros federales, donde se potencia el talento de las artistas locales y se favorece la igualdad en el ámbito de la cultura.

Por su parte, la presidenta de la asociación civil "Música de Mujeres", Rocío Pirro, agradeció al gobierno municipal "por el apoyo permanente a nuestras iniciativas, que nos permite difundir la cultura".

También participaron de la reunión la tesorera y la secretaria de la asociación, Natalia Almiron y Morena Lezcano, respectivamente; entre otras integrantes. Además, estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón y el subsecretario de Desarrollo Comunitario, Mauro Kalinski.