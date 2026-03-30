Gran convocatoria de artistas nacionales e internacionales para el 6° Gran Encuentro “La Tierra baila y canta”

Durante cuatro jornadas, artistas de todo el país y del exterior participarán de talleres, charlas y actividades que combinan formación, cultura e identidad en Villa Robles.

Hoy 23:23

Del jueves 2 al domingo 5 de abril, la localidad de Costa Sachayoj, en Villa Robles, será sede del 6° Gran Encuentro de Talleristas Argentino e Internacional 2026, un evento que reunirá a artistas, docentes y estudiantes bajo el lema “La tierra baila y canta”.

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La propuesta se consolida como un espacio de intercambio cultural y pedagógico que, año tras año, amplía su convocatoria y suma participantes de distintos puntos del país y del extranjero. En esta edición, el encuentro ofrecerá una intensa agenda que combina talleres de formación, charlas, disertaciones, relatos y senderos guiados, en un formato que busca integrar el aprendizaje técnico con la experiencia colectiva.

Durante las cuatro jornadas, el cronograma incluirá talleres abiertos a todos los niveles, lo que permitirá la participación tanto de principiantes como de profesionales con trayectoria en la danza y otras expresiones artísticas. A su vez, las charlas y disertaciones abordarán aspectos históricos, pedagógicos y culturales, promoviendo la reflexión en torno a las prácticas artísticas populares.

En paralelo, los relatos pondrán en valor la tradición oral, mientras que los senderos guiados ofrecerán una conexión directa con el entorno natural de la zona, integrando cuerpo, territorio y comunidad. El escenario natural de Costa Sachayoj, con su monte y su riqueza cultural, será parte fundamental de la experiencia.

El cierre del encuentro, previsto para el domingo 5 de abril, buscará sintetizar lo vivido a lo largo de las jornadas, con una puesta que reflejará el aprendizaje, el intercambio y la energía colectiva generada entre los participantes.

La organización general del evento está a cargo de Nazareno, Iago, Jesús, Juan Saavedra y Sandra Farías. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 3855-394970.