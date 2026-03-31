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SANTIAGO DEL ESTERO | 31 MAR 2026 | 24º
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Chile retrasa su huso horario y cambia la diferencia con Argentina

La medida entrará en vigencia este sábado 4 de abril de 2026 y generará una hora de diferencia entre ambos países, lo que impactará en viajes y cruces fronterizos.

Hoy 08:15
Huso horario

Chile modificará su huso horario y retrasará una hora sus relojes, por lo que se establecerá una nueva diferencia con Argentina. A partir del cambio, cuando en el país sean las 8:00, en el territorio trasandino serán las 7:00.

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La medida comenzará a regir desde este sábado 4 de abril, según informó la Comisión Nacional de Fronteras, que además recomendó a los viajeros prestar especial atención a esta modificación al momento de cruzar entre ambos países.

El cambio puede generar confusiones en los pasos internacionales si no se tiene en cuenta la diferencia horaria, especialmente en lo que respecta a horarios de atención, reservas y organización de viajes.

En ese sentido, en cruces como Futaleufú, las operaciones deberán coordinarse bajo un sistema de doble referencia horaria. Si bien los horarios seguirán siendo coordinados entre ambos países, su interpretación variará según el lado de la frontera en el que se encuentre cada persona.

Por eso, se recomienda verificar previamente los horarios de atención de los pasos fronterizos para evitar demoras, cancelaciones o inconvenientes.

Cabe destacar que la modificación no se aplicará en todo el territorio chileno, ya que quedarán exceptuadas las regiones de Aysén, Magallanes y la Antártica Chilena.

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