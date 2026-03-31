Japón e Indonesia refuerzan lazos en seguridad energética por conflicto en Irán

En un contexto de creciente incertidumbre energética por la guerra en Irán, Japón e Indonesia han acordado fortalecer la cooperación en seguridad energética y recursos minerales críticos.

Hoy 11:42

Japón e Indonesia han decidido el martes profundizar sus vínculos económicos y la colaboración en seguridad energética, ante la incertidumbre que afecta los suministros de petróleo y gas a raíz de la guerra en Oriente Medio.

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La primera ministra japonesa Sanae Takaichi destacó en una conferencia de prensa conjunta, tras reunirse con el presidente indonesio Prabowo Subianto, que "la situación con Irán ha puesto de manifiesto la importancia de los recursos y la seguridad energética a nivel global".

Los pormenores del acuerdo aún no han sido revelados. Sin embargo, Takaichi mencionó que ambos países firmaron recientemente un acuerdo para fomentar la colaboración en minerales críticos y en el ámbito de la energía nuclear.

Según el memorando firmado el 15 de marzo, las naciones colaborarán en la construcción de una nueva central nuclear, que podría ubicarse en Kalimantan Occidental, Indonesia, utilizando la experiencia japonesa y potencialmente con financiamiento de bancos de desarrollo, de acuerdo a un comunicado del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón.

Prabowo también invitó a Japón a participar en el procesamiento de minerales críticos, incluyendo los elementos de tierras raras, así como en el desarrollo de energías renovables y energía nuclear.

Japón, a pesar del desastre nuclear de Fukushima en 2011, ha comenzado a promover nuevamente la energía nuclear, buscando ampliar su cooperación con naciones del Sudeste Asiático como parte de su estrategia de cero emisiones de carbono. Por su parte, Indonesia está considerando la energía nuclear para satisfacer su creciente demanda energética.

En este contexto, el país indonesio anunció el año pasado planes para edificar dos pequeños reactores modulares en una isla del sur para el año 2034, y funcionarios han indicado que tanto Canadá como Rusia han presentado propuestas formales de cooperación.

Takaichi y Prabowo también acordaron fortalecer la colaboración para estabilizar las cadenas de suministro, que incluyen el gas natural licuado (GNL), según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón.

Japón es uno de los mayores importadores mundiales de GNL, con aproximadamente el 5% de su suministro proveniente de Indonesia. Además, más del 90% de las importaciones de petróleo de Japón provienen de Oriente Medio, lo que ha llevado al país a buscar diversificar sus proveedores. Recientemente, Japón comenzó a liberar reservas estatales y comerciales de petróleo para estabilizar su mercado.