River presentó a Tobías Ramírez como su flamante refuerzo y ya se sumó a los entrenamientos

River Plate oficializó la incorporación del defensor Tobías Ramírez, quien se transformó en nuevo refuerzo del club en pleno desarrollo del Torneo Apertura 2026.

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Tras superar la revisión médica, el zaguero firmó contrato hasta diciembre de 2029, en una operación que marca una apuesta a futuro por parte de la institución de Núñez.

Firma y presentación oficial

La entidad millonaria anunció la contratación mediante un comunicado donde confirmó los detalles del vínculo del futbolista, quien estuvo acompañado durante la firma por el presidente Stefano Di Carlo.

El defensor, que llegó procedente de Argentinos Juniors, ya participó de su primer entrenamiento y podría ser tenido en cuenta por el entrenador Eduardo Coudet para el partido del domingo frente a Belgrano de Córdoba en el Estadio Monumental.

Un defensor con proyección

A pesar de su juventud, Ramírez ya suma experiencia en Primera División. Desde su debut en 2024 con Argentinos Juniors disputó 43 partidos oficiales, mostrando condiciones que despertaron el interés de River.

Además, el futbolista tuvo pasos por las selecciones juveniles argentinas Sub 17 y Sub 20, lo que refuerza su perfil como una de las promesas en su puesto.

Los detalles de la operación

Según trascendió, la transferencia se habría concretado por una cifra cercana a los cinco millones de dólares brutos (unos 3,5 millones netos).

El defensor está habilitado para disputar tanto el Torneo Apertura como la Copa Sudamericana, ampliando las variantes defensivas del equipo de Coudet.

De esta manera, River suma una nueva pieza a su plantel con la mirada puesta en los desafíos deportivos inmediatos y también en el armado del equipo a largo plazo.